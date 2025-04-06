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Царьград

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Бастрыкин требует отчета о покушении на 8-летнюю девочку в Иркутске

Бастрыкин требует отчета о покушении на 8-летнюю девочку в Иркутске

Александр Бастрыкин затребовал отчет о расследовании покушения на восьмилетнюю школьницу в Иркутске. Нападавший атаковал девочку в доме, но она успела обратиться за помощью.

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