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Аргументы и Факты

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Самолет польской погранслужбы замечен над Балтийским морем

Самолет польской погранслужбы замечен над Балтийским морем

Самолет пограничной службы Польши совершает полет над Балтийским морем, следует из данных мониторинговых ресурсов.

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