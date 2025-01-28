В Петербурге прошел II Патриотический слет «Помогаем вместе»

Участникам показали мастер-классы по плетению сетей и заливке свечей Команда Молодёжки Народного фронта совместно с региональным исполкомом Народного фронта в Санкт-Петербурге организовали II Патриотический слет «Помогаем вместе».
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