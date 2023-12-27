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СМИ: в США превращающий оленей в зомби вирус может угрожать людям

СМИ: в США превращающий оленей в зомби вирус может угрожать людям

Учёные пока не знают, что это за недуг и можно ли с ним бороться.В октябре 2023 года на территории национального парка в Йеллоустоне учёные обнаружили труп оленя, который погиб от заболевания, являющегося одной из разновидностей коровьего бешенства.

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