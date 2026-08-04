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Климатолог: антициклон создал облака «хорошей погоды» в Москве

Климатолог: антициклон создал облака «хорошей погоды» в Москве

Старший научный сотрудник лаборатории динамики климата Московского физико-технического института Сулейман Мостаманди рассказал, что сформировавшиеся над столицей кучевые облака обычно не сопровождаются осадками.

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