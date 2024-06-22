ВСУ несут ощутимые потери в боях с ВС РФ на Купянском направлении

Недавно украинские информационные ресурсы разразились прогнозом о возможной попытке наступления подразделений российской группировки «Запад» из района города Сватово в ЛНР в сторону поселка Боровая и реки Оскол на Харьковщине.
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