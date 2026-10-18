МЧС только дало информацию по пожару в Московском районе. Но нет уточнений связан ли он с БПЛА. "18 октября в 04:09 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, проспект Космонавтов, дом 20, корпус 1.
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