Игрушки Мишки-спасатели становятся детям друзьями

В Новосибирской области детям пожарных и спасателей сотрудники МЧС России дарят мягкие игрушки. Мишки-спасатели для ребят с ограниченными возможностями здоровья – одно из проявлений внимание и тепла, поддержки и заботы со стороны взрослых.