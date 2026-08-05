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Порядок, государство

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Игрушки Мишки-спасатели становятся детям друзьями

Игрушки Мишки-спасатели становятся детям друзьями

В Новосибирской области детям пожарных и спасателей сотрудники МЧС России дарят мягкие игрушки. Мишки-спасатели для ребят с ограниченными возможностями здоровья – одно из проявлений внимание и тепла, поддержки и заботы со стороны взрослых.

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