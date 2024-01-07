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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Ростова» Тугарев может перейти в «Факел»

Хавбек «Ростова» Тугарев может перейти в «Факел»

Роман Тугарева может перейти в «Факел». «Ростов» не планирует брать 25-летнего хавбека на зимние сборы, при этом в случае перехода Тугареву придется пойти на существенное ухудшение финансовых условий, так как воронежцы не могут повторить его нынешнюю зарплату, сообщает Metaratings.

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