РБК: в главном институте гражданской авиации прошли увольнения

В Научно-исследовательском институте гражданской авиации (ГосНИИ ГА) по собственному желанию уволились заместитель генерального директора по поддержанию летной годности воздушных судов Карен Акопян и еще несколько сотрудников, всего - девять человек.
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