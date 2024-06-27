Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Володину, по всему, надо просить об отставке. Есть и другой вариант: просить о вынесени народом ему доверия.Петренко: словами...
  • Иван Иванов
    А за что Путину В.В.уважать американского президента.Трамп назвал усло...
  • Марина Свобода
    за что боролимь, на то и напоролисьЯпония выразила с...

РБК: в главном институте гражданской авиации прошли увольнения

РБК: в главном институте гражданской авиации прошли увольнения

В Научно-исследовательском институте гражданской авиации (ГосНИИ ГА) по собственному желанию уволились заместитель генерального директора по поддержанию летной годности воздушных судов Карен Акопян и еще несколько сотрудников, всего - девять человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх