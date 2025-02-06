Рост стоимости ремонта авто для орловцев составит 25%

Стоимость ремонта автомобиля в 2025 году может вырасти на четверть. Аналитическая служба международной сети франчайзинговых автосервисов проанализировала стоимость обслуживания автомобилей в 2024 году и дала прогноз на текущий год.
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