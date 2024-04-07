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Военные новости ★ спецоперация

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Почему президент ОКР назвал теннисистов агентами?

Почему президент ОКР назвал теннисистов агентами?

"Команда агентов!" Жадные космополиты смеются над C B O и собираются в Париж. В российском социуме продолжается разгораться дискуссия насчет того - нужно ли ГОРСТКЕ наших спортсменов, получивших-таки милостивое разрешение - ехать в Париж.

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