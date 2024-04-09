Прием в лицей-интернат «Білім-Инновация» в Актау продлится до 12 апреля

Для победителей национальной интеллектуальной олимпиады из сельских школ «Мың бала» предоставляется квота, сообщил в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций директор лицея-интерната «Білім-Инновация» Даурен Калиев.
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