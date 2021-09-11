СМИ: Беспилотник США убил семерых детей в Кабуле из-за ошибки

Американские военные могли совершить ошибку при выборе в Кабуле цели для удара беспилотника по предполагаемым террористам «Исламского государства в Хорасане» (ответвление террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в РФ).
Американские военные могли совершить ошибку при выборе в Кабуле цели для удара беспилотника по предполагаемым террористам «Исламского государства в Хорасане» (ответвление террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в РФ).
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