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Депутат Госдумы от КПРФ направил запрос на имя Мишустина об отмене Fan ID в чемпионате России: «Попробуем и другие варианты избавления от этой электронной скверны»

Депутат Госдумы направил запрос об отмене Fan ID премьер-министру России. Сергей Обухов из КПРФ сообщил, что направил депутатский запрос на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от системы карт болельщика.

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