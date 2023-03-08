Депутат Госдумы от КПРФ направил запрос на имя Мишустина об отмене Fan ID в чемпионате России: «Попробуем и другие варианты избавления от этой электронной скверны»

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Депутат Госдумы направил запрос об отмене Fan ID премьер-министру России. Сергей Обухов из КПРФ сообщил, что направил депутатский запрос на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от системы карт болельщика.