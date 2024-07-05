В СКР прокомментировали жуткий случай в Краснодаре с захватом заложников и отравлением работниц хлебокомбината

В СКР прокомментировали жуткий случай в Краснодаре с захватом заложников и отравлением работниц хлебокомбинатаСледственным отделом по Карасунскому округу Краснодара возбуждено уголовное дело против жительницы краевого центра.
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