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Байден должен уйти. В США опубликовали «пятиэтапный план спасения Америки»

Байден должен уйти. В США опубликовали «пятиэтапный план спасения Америки»

Newsweek в разделе «Мнения» публикует крик души видного сторонника Демпартии США и бывшего сотрудника американского Конгресса Мэтта Робинсона под симптоматичным названием: «Пятиэтапный план замены Байдена, победы и спасения Америки».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
США же не спасти. Бесповоротно и навеки ОБГАДИЛИСЬ!!
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5 час.

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