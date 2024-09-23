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В Тульской области завершилась Всероссийская спартакиада Следственного комитета

В Тульской области завершилась Всероссийская спартакиада Следственного комитета

С 18 по 22 сентября в Тульской области проходила Всероссийская спартакиада Следственного комитета. В дни соревнований прошли финиши легкоатлетов, соревнования пловцов, игры по волейболу, баскетболу и мини-футболу.

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