МО Ирана: в порту Шахид-Раджаи не было продукции военного назначения

При взрыве в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана не было товаров военного назначения, заявил официальный представитель иранского Минобороны Реза Талайиник в эфире телеканала IRIB.
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