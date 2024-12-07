Дворы в центре Челябинска ушли под воду

В центре Челябинска из-за коммунальной аварии вода хлынула на улицу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария на водоводе произошла сегодня, 7 декабря, рано утром в районе улиц Елькина и Воровского в Советском районе областного центра.