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Напился и скандалил: житель Саратова неудачно посидел в кафе в Кольцово

Напился и скандалил: житель Саратова неудачно посидел в кафе в Кольцово

Житель Саратова не смог улететь из Екатеринбурга в Хабаровск после посещения кафе в аэропорту. Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО, 41-летний мужчина 22 апреля поздним вечером до своего рейса решил посидеть в одном из кафе в зале ожидания.

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