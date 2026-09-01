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Царьград

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Си Цзиньпин объявил о 100 научных проектах с ШОС в ближайшие 3 года

Си Цзиньпин объявил о 100 научных проектах с ШОС в ближайшие 3 года

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о реализации 100 научно-технических проектов в сотрудничестве со странами ШОС в течение трех лет.

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