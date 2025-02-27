Резкое падение STH-SOPR: сигнал на покупку отскока?

Резкое снижение индикатора STH-SOPR может стать сигналом для краткосрочных сделок с биткоином. Активные участники рынка, ориентированные на оперативную торговлю, стремительно реагируют на колебания цен, что отражается в их торговых стратегиях.
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