Митрополит Тихон: в "Точках опоры" молодежь почувствует прикосновение к вечности

В Симферополе, Новом Херсонесе, Ливадии и Алупке по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) 2 марта откроются молодежные центры "Точка опоры", сообщает пресс-служба фонда гуманитарных проектов.
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