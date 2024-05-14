Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.108

Спасибо за фоторепортаж с мест событий! А котейки-то герои настоящие! Медбратьями даже работают! Вот это да!

Светлана Митленко

Ага, на все лапы мастера. И охотники, и психологи, и "подниматели" настроения, и даже сопровождающие. В общем, нашли свое место