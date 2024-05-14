Марш фронтовиков по Красной площади во время генеральной репетиции парада Победы в Москве, 5 мая 2024 года.
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.108
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за фоторепортаж с мест событий! А котейки-то герои настоящие! Медбратьями даже работают! Вот это да!
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16 час.
Светлана Митленко
Спасибо, Регина
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16 час.
Светлана Митленко
Ага, на все лапы мастера. И охотники, и психологи, и "подниматели" настроения, и даже сопровождающие. В общем, нашли свое место
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16 час.
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