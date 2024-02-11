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  • Юрий
    к Большому счастью что ваши интересы не совпадают с мнениями  специалистов в музыке которые составляют эти рейтинги !...100 лучших песен ...
  • Sergio Myn
    Мля..! Где же вы находите такие рейтинги!!? Лазите по старым английским чартам? Они никогда не соответствовали настоя...100 лучших песен ...
  • Sergio Myn
    Мля..! Где же вы находите такие рейтинги!!? Лазите по старым английским чартам? Они никогда не соответствовали настоя...100 лучших песен ...

25 лучших песен Ашера (Usher) - 2

25 лучших песен Ашера (Usher) - 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало  ЗДЕСЬ     12.   ‘Lovers And Friends,’ Lil Jon & the Eastside Boyz feat. Usher and Ludacris (2004)   Вышедший в конце 2004 года “Lovers And Friends” представляет собой неровную, оппортунистическую попытку вернуть магию “Yeah!” — и она дает сбой.

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