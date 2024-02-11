25 лучших песен Ашера (Usher) - 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало ЗДЕСЬ 12. ‘Lovers And Friends,’ Lil Jon & the Eastside Boyz feat. Usher and Ludacris (2004) Вышедший в конце 2004 года “Lovers And Friends” представляет собой неровную, оппортунистическую попытку вернуть магию “Yeah!” — и она дает сбой.
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