25 лучших песен Ашера (Usher) - 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало ЗДЕСЬ 12. ‘Lovers And Friends,’ Lil Jon & the Eastside Boyz feat. Usher and Ludacris (2004) Вышедший в конце 2004 года “Lovers And Friends” представляет собой неровную, оппортунистическую попытку вернуть магию “Yeah!” — и она дает сбой.