Новая статья: Рановато будет: обзор маршрутизатора Banana Pi BPI-R4 и тесты Wi-FI 7 Banana ...

Новая статья: Рановато будет: обзор маршрутизатора Banana Pi BPI-R4 и тесты Wi-FI 7Banana Pi BPI-R4 — мощный одноплатный компьютер с 10GbE-портами SFP+, который работает под управлением OpenWrt, а дочерняя карта обеспечивает поддержку Wi-Fi 7.