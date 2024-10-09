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Новая статья: Рановато будет: обзор маршрутизатора Banana Pi BPI-R4 и тесты Wi-FI 7 Banana ...

Новая статья: Рановато будет: обзор маршрутизатора Banana Pi BPI-R4 и тесты Wi-FI 7 Banana ...

Новая статья: Рановато будет: обзор маршрутизатора Banana Pi BPI-R4 и тесты Wi-FI 7Banana Pi BPI-R4 — мощный одноплатный компьютер с 10GbE-портами SFP+, который работает под управлением OpenWrt, а дочерняя карта обеспечивает поддержку Wi-Fi 7.

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