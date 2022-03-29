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Экс-боец UFC – о призыве Хабиба бойкотировать Колби: «Я – не часть культуры отмены. Избей и заткни его – вот когда я делаю, когда дошло до драки»

Джош Томпсон, бывший боец UFC и Bellator, а также экс-чемпион Strikeforce в легком весе, заявил, что не согласен с призывом Хабиба Нурмагомедова.

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