Синоптик Шувалов: в выходные в Москве будет тепло, обойдется без дождей

В столичном регионе в эти выходные ожидается «в меру сентябрьская погода». Так как холодный фронт прошел, то будет довольно тепло, осадков не ожидается, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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