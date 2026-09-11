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Газета.ру

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Синоптик Шувалов: в выходные в Москве будет тепло, обойдется без дождей

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве будет тепло, обойдется без дождей

В столичном регионе в эти выходные ожидается «в меру сентябрьская погода». Так как холодный фронт прошел, то будет довольно тепло, осадков не ожидается, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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