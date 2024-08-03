Губернатор Гладков: Из-за атаки ВСУ на село Солохи повреждена ЛЭП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о повреждении линии электропередачи в селе Солохи Белгородской области после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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