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Газета.ру

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KP.RU: 44% россиян всегда знают, где и с кем проводят время их дети

KP.RU: 44% россиян всегда знают, где и с кем проводят время их дети

Почти у половины родителей в России доверительные отношения с детьми-подростками, поэтому они всегда знают, где и в какой компании находится их ребенок.

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