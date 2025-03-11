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Царьград

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"Зато у меня, в отличие от тебя, лицо красивое": Русскую школьницу обзывали монстром, а она стала моделью

"Зато у меня, в отличие от тебя, лицо красивое": Русскую школьницу обзывали монстром, а она стала моделью

Школьница с обгоревшим после пожара лицом слышала в свой адрес насмешки и издевательства, а потом переломила ситуацию и стала моделью.

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