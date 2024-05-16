Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Устанут искать и наказывать». Новый скандал с мигрантом в Новом Уренгое дошел до Бастрыкина

«Устанут искать и наказывать». Новый скандал с мигрантом в Новом Уренгое дошел до Бастрыкина

Стоп-кадр с видео, СКР В России вновь оскандалился гость из страны Ближнего зарубежья. Молодой человек заявился в клуб Нового Уренгоя, где напугал всех смелыми заявлениями.

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