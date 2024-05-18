Архдрама подвела итоги второго «Ломоносов феста»

Семь дней, 73 события, более 3,5 тысяч зрителей, — таковы результаты второго «Ломоносов Феста» в цифрахФестиваль проводился при поддержке Министерства культуры Архангельской области в рамках Года Семьи в России и Года молодёжи в Архангельской области.