Редактор американского словаря Merriam-Webster назвал слово 2023 года

Global Look Press/PsychoShadow/imagebroker.com Американским словом 2023 года, по версии составителей толкового словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, стало прилагательное "аутентичный", заявил редактор Питер Соколовски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии