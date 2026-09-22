«Враг был остановлен в первый же день наступления»: как Красная армия защитила от нацистов Советское Заполярье

85 лет назад окончательно захлебнулось продвижение нацистских войск в Советском Заполярье. 22 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву о прекращении наступления вермахта на этом направлении — хотя на отдельных участках враг был остановлен в первый же день боевых действий и так и не смог продвинуться дальше.