«Враг был остановлен в первый же день наступления»: как Красная армия защитила от нацистов Советское Заполярье

85 лет назад окончательно захлебнулось продвижение нацистских войск в Советском Заполярье. 22 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву о прекращении наступления вермахта на этом направлении — хотя на отдельных участках враг был остановлен в первый же день боевых действий и так и не смог продвинуться дальше.
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