Доступность каждому клиенту: С 1 июля 2025 года банки начнут открывать социальные вклады Ирэн ОрлонскаяАлександр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета при правительстве РФ, в интервью aif.
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