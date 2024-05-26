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  • Сергей Рыбкин
    А,не хрен было проходить мимо невесомости,в наземных условиях.Она сейчас ещё пороться не правильно начнёт.Глюкоза: Развод с...

Стало известно, за что Шатунова невзлюбили коллеги

Стало известно, за что Шатунова невзлюбили коллеги

После смерти Юрия Шатунова стало известно о том, что у него было много недоброжелателей. Так, многие коллеги не любили Юрия и не скрывали этого момента, так как считали его совершенно недостойным коллегой, который не мог работать так, как положено.

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