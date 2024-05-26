Стало известно, за что Шатунова невзлюбили коллеги

После смерти Юрия Шатунова стало известно о том, что у него было много недоброжелателей. Так, многие коллеги не любили Юрия и не скрывали этого момента, так как считали его совершенно недостойным коллегой, который не мог работать так, как положено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии