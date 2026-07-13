Рязанских водителей предупредили о новой схеме мошенников

О том, как водителей обводят вокруг пальца, рассказал 62ИНФО представитель автосервиса. Сначала мошенник звонит в сам сервис; его задача - получить номер телефона реального владельца оставленной на ремонт машины.
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