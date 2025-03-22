В МИД России выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО

Россия выразила обеспокоенность расширением масштабов и состава участников военных учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьёва.
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