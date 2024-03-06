Компания из Москвы на треть увеличила выпуск заливочных машин в 2023 году

Компания — производитель заливочных машин высокого давления из Москвы в 2023 году увеличила объёмы производства на 36% по сравнению с показателями предыдущего года, выпустив на рынок 50 соответствующих технических средств.
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