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Районная неделя

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Расписание поездов от МЦД «Стрешнево» изменится в ноябре в связи с развитием инфраструктуры

В ноябре в связи с развитием инфраструктуры на перегоне Москва-Рижская – Подмосковная, а также на станции Царицыно изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2.

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