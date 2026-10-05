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Ивановские новости

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Жителям Ивановской области вернули более 5 млн рублей за услуги, которых не было

Жителям Ивановской области вернули более 5 млн рублей за услуги, которых не было

Прокуратура провела проверку и выявила незаконные начисления в пяти районах Ивановской области. После вмешательства собственникам более 200 домов сделали перерасчёт на сумму свыше 5 млн рублей.

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