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МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом

МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом

Москва рассматривает посещение украинского города Буча армянскими чиновниками как недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликовал сайт ведомства.

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Комментарии
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Константин Самарин
Москва, что, до сих пор так и не поняла,что Ереван повернулся к ней задом? Хватит тешить себя надеждами на союзнические отношения. После того, как Россия отказалась помочь Армении в рамках ОДКБ, в борьбе с Азербайджаном, другого и не следовало ожидать. Теперь Армения мечется, ища, под чьим зонтиком ей укрыться, как Азербайджан укрылся турецким зонтиком.
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