МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом

Константин Самарин

Москва, что, до сих пор так и не поняла,что Ереван повернулся к ней задом? Хватит тешить себя надеждами на союзнические отношения. После того, как Россия отказалась помочь Армении в рамках ОДКБ, в борьбе с Азербайджаном, другого и не следовало ожидать. Теперь Армения мечется, ища, под чьим зонтиком ей укрыться, как Азербайджан укрылся турецким зонтиком.