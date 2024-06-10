Москва рассматривает посещение украинского города Буча армянскими чиновниками как недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликовал сайт ведомства.
МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом
Комментарии
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Константин Самарин
Москва, что, до сих пор так и не поняла,что Ереван повернулся к ней задом? Хватит тешить себя надеждами на союзнические отношения. После того, как Россия отказалась помочь Армении в рамках ОДКБ, в борьбе с Азербайджаном, другого и не следовало ожидать. Теперь Армения мечется, ища, под чьим зонтиком ей укрыться, как Азербайджан укрылся турецким зонтиком.
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