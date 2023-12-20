В Москве изъяли партию кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей

Продажа такой партии в розницу могла принести не менее 6,5 млрд рублей В Москве изъяли партию кокаина весом 673 килограмма и стоимостью более 2,5 млрд рублей, прибывшую из Латинской Америки, сообщает Telegram-канал Baza.
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