НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

V Rising стала самой продаваемой игрой в Великобритании в мае Продажи игр в Вели...

V Rising стала самой продаваемой игрой в Великобритании в мае Продажи игр в Вели...

V Rising стала самой продаваемой игрой в Великобритании в маеПродажи игр в Великобритании падают: в мае 2024 года рынок сократился на 21% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,85 млн копий, согласно данным GfK и GSD, опубликованным GamesIndustry.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх