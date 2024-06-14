V Rising стала самой продаваемой игрой в Великобритании в мае Продажи игр в Вели...

V Rising стала самой продаваемой игрой в Великобритании в маеПродажи игр в Великобритании падают: в мае 2024 года рынок сократился на 21% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,85 млн копий, согласно данным GfK и GSD, опубликованным GamesIndustry.