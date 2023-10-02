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Русский в цивилизованной Европе: в зипуне, лаптях, с балалайкой ...

(или почему мы никогда не станем частью "цивилизованного мира") В качестве реплики. Респектабельный слой городских буржуа побулькивает третьи сутки как, узнав «сенсационную новость»: согласно Разъяснениям Европейской Комиссии, каждый гражданин России, попадающий на территорию «райского сада» Борреля – может лишиться подсанкционных товаров на европейской таможне.

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Комментарии
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А
Александр
Злобные мелочные племена. Всю свою историю нападали и грабили. Даже подтверждающие документы не нужны. Достаточно зайти в любой музей Лондона или Парижа. С «варварами» они воюют! С Чайковским, Толстым. От казаков они услышали только одно «угрожающее» слово: - Быстро! В русских офицерах в Париже разглядели только изысканность и галантность. А у их современного политического «bas fon”’а разложившегося ума хватило только на пересказ гиммлеровских и розенберговских фальшивок. Неужели настолько пали эти племена, что теперь могут плодить только шольцев, бербок, макронов?! О европейской ремеслухе и речи нет. Эти всегда с ножами на всех и против всех.
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14 час.
W
Walery
Тема статьи не до конца раскрыта! Например нет ответа на вопрос - кто есть Цивилизация?  Полагаю, Цивилизация - это Россия! Или считаете сегодняшние ЕС и США цивилизациями?
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12 час.
Владимир Барышев
Да Европа всегда, всю свою историю,  была мародерской,   посмотрите чем в большинстве их музеи набиты, да краденым со всего прочего мира!
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12 час.

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