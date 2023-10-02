А

Александр

Злобные мелочные племена. Всю свою историю нападали и грабили. Даже подтверждающие документы не нужны. Достаточно зайти в любой музей Лондона или Парижа. С «варварами» они воюют! С Чайковским, Толстым. От казаков они услышали только одно «угрожающее» слово: - Быстро! В русских офицерах в Париже разглядели только изысканность и галантность. А у их современного политического «bas fon”’а разложившегося ума хватило только на пересказ гиммлеровских и розенберговских фальшивок. Неужели настолько пали эти племена, что теперь могут плодить только шольцев, бербок, макронов?! О европейской ремеслухе и речи нет. Эти всегда с ножами на всех и против всех.