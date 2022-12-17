Осложнение гриппа у дочери Пьетранжело переросло в поражение головного мозга и потерю двигательных навыков. Состояние ребенка улучшилось

Алекс Пьетранжело уезжал из расположения «Вегаса» из-за болезни своей дочери. Ранее в декабре стало известно, что канадец покинул расположение клуба.

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