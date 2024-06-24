Все отрицает: стало известно, кто слил снимки с больной Фриске

лл

лина любимцева

А что в этих фотографиях криминального? Если даже люди и поклонники увидели, ЧТО стало с Жанной? НИЧЕГО КРОМЕ СОЧУВСТВИЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖАЛОСТИ К НЕЙ эти фотографии не вызывают. А так же сочувствие ее родным,которые любили и любят ее до сих пор. Никто не смеялся над этими фотографиями и не злорадствовал. Так что, ЗРЯ отец Жанны так сильно переживает и мотает себе нервы. И хватит уже ругаться, и враждовать с Шепелевым. Дайте Жанне ПОКОЙ "НА ТОМ СВЕТЕ"!! Хватит уже склонять эту ситуацию. ОТПУСТИТЕ ЕЕ!!