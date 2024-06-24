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Все отрицает: стало известно, кто слил снимки с больной Фриске

Все отрицает: стало известно, кто слил снимки с больной Фриске

15 июня прошло девять лет с момента, как певица Жанна Фриске ушла из жизни после длительной борьбы с раком.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А что в этих фотографиях криминального? Если даже люди и поклонники  увидели, ЧТО стало с Жанной?  НИЧЕГО КРОМЕ СОЧУВСТВИЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖАЛОСТИ К НЕЙ эти фотографии не вызывают. А так же сочувствие ее родным,которые любили и любят ее до сих пор. Никто не смеялся над этими фотографиями и не злорадствовал. Так что, ЗРЯ отец Жанны так сильно переживает и мотает себе нервы. И хватит уже ругаться, и враждовать с Шепелевым. Дайте Жанне ПОКОЙ &quot;НА ТОМ СВЕТЕ&quot;!! Хватит уже склонять эту ситуацию.  ОТПУСТИТЕ ЕЕ!!
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