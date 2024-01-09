Пьяный подросток заживо сжег бездомного на Сахалине

16-летнего жителя Долинска обвиняют в убийстве с особой жестокостью — пьяный подросток сжег заживо бездомного мужчину в городе Долинске Сахалинской области, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета во «ВКонтакте».
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